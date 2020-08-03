Убыток банка Пинчука за погода вырос в 4 раза

Чистый убыток банка "Кредит Днепр" (Киев) по итогам января-июня 2020 года составил 148,44 млн грн, что в 4,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (35,82 млн грн).

Об этом говорится в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года сократилась в 8,1 раза к соответствующему периоду годом ранее (г/г) и составила 55,57 млн грн.

Динамика показателя в первом полугодии была обусловлена сокращением чистого комиссионного дохода в 1,9 раза г/г – до 53,99 млн грн и операционной прибыли – на 27,7% г/г, до 170,14 млн грн. Вместе с тем, чистый процентный доход банка за январь-июнь вырос в 2,3 раза г/г – до 185,52 млн грн.

Активы банка по итогам первого полугодия возросли на 1,4% – до 8,7 млрд грн, в том числе деньги и их эквиваленты – в полтора раза, до 1,72 млрд грн, тогда как кредиты клиентам сократились на 12,5% – до 2,89 млрд грн.

Обязательства банка "Кредит Днепр" за соответствующий период увеличились на 3,7% – до 7,67 млрд грн, в частности, средства клиентов – на 4,3%, до 7,47 млн грн.

Собственный капитал банка за полгода сократился на 12,6% – до 1,03 млрд грн, а уставный вырос на 31,9% – до 3,59 млрд грн.

Как сообщалось, Нацбанк Украины 30 июля согласовал прямое приобретение Александром Ярославким 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр".

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 19 место среди 75 действующих.