Родственники осужденного за махинации в "Нафтогазе" Кацубы скупают газовые компании

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Александру и Татьяне Гузенко стать владельцами по 50% уставного капитала ООО "Надра-Геоинвест", которое разрабатывает Скоробогатковское нефтегазоконденсатное месторождение в Полтавской области.

Соответствующие решения АМКУ принял 17 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

До этого компанией "Надра-Геоинвест" владела кипрская Mollyco limited, которая была записана на эстонца Виталия Нантоя, и кипрская AFL Asia Financial LTD, которая также была записана на гражданина Эстонии Олега Ягольника.

Новые владельцы "Надра Геоинвест" Александр и Татьяна Гузенко – это отец и дочь. Александр Гузенко ранее журнал Forbes включал в топ-20 самых богатых жителей Днепра, основой его бизнеса является ПАО "Эдем", занимающееся производством обоев и керамической плитки.

Сейчас Александр Гузенко указан бенефициаром ООО "Сенс-Д". В перечень учредителей этой компании он вошел после того, как в 2018 году Госгеонедр выдала фирме без аукциона специальное разрешение на газовое месторождение в Полтавской области.

Кроме того, Татьяна Гузенко также в 2020 году, по данным системы Smida, стала владелицей 24% в ПАО "Пласт", которое ранее принадлежало беглому экс-нардепу Александру Онищенко. Сейчас у компании пять действительных спецразрешений для работ на месторождениях для добычи газа, а система Youcontrol указывает Гузенко ее конечным бенефициаром.

Газовым бизнесом Татьяна Гузенко занялась в 2017 году, когда стала совладелицей ООО "Газ-МДС", занимающегося поставками газа.

Это произошло после ее бракосочетания с Александром Кацубой – экс-заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Эту должность в 26-летнем возрасте он получил в наследство от своего старшего брата Сергея, который стал в 2012 году народным депутатом. Тогда же от Партии регионов нардепом стал и их отец Владимир Кацуба.

После Революции достоинства Генпрокуратура обвинила Александра Кацуба в завладении почти $500 млн средств "Нафтогаза" и в покушении на кражу еще 5 млрд грн средств компании. Однако в 2017 году он заключил соглашение о признании виновности и компенсировал 130 млн грн в бюджет, после чего вышел на свободу. Также он был свидетелем в деле о закупке "вышек Бойко".

Во время уголовного расследования Александра Кацуба формально развелся с Татьяной Гузенко, но позже пара путешествовала вместе, а в начале июля 2020 года Гузенко обнародовала совместное фото с ним и детьми к юбилею свадьбы.

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Гузенко баллотировалась на выборах в 2019 году в Верховную Раду от политпроекта блогера Анатолия Шария – "Партии Шария", где была в списке под №11. В этом же списке была ее теща Наталья Гордиенко (официально разведена с Владимиром Кацубой), которая возглавляет областную партийную организацию.

По данным "Харьковского антикоррупционного центра", офис партии находится в Харькове по адресу Суздальские Ряды, 9. По этому же адресу находится и ряд фирм, учредители которых перечисляют деньги партии. Само же здание с офисом принадлежит британским компаниям "Сomterra limited" и "BT Bautex LTD", бенефициарами которых в реестре указана Дарья Гасан. Ее отец, Александр Цупило был парламентским помощником Владимира Кацубы, на его семью был переоформлен бизнес экс-нардепа.

Напомним, "Надра Геоинвест" была основана в конце 2007 года компанией "Гео-Инвест" (50%) и национальной компанией "Надра Украины" (50%). В то время госкомпанию возглавлял Эдуард Ставицкий, а "Гео-Инвест" контролировал его подчиненный Максим Максименцев. В 2012 году, когда Ставицкий уже стал министром, "Надра Геоинвест" без аукциона получила специальное разрешение на Старобагатьковское месторождение, которое до этого разрабатывалось государственной компанией.

После смены власти в 2014 году Ставицкий покинул Украину, был объявлен в розыск, а фирма "Надра-Геоинвест" несколько раз сменила владельцев. В прошлом году она анонсировала бурение на вышеуказанном месторождении. Также "Надра Геоинвест" имеет специальное разрешение на добычу углеводородов на Воронькивско-Селюхивской площади.

По данным Youcontrol, по итогам 2018 года "Надра Геоинвест" получило 89 млн грн валовой прибыли, что почти на четверть ниже показателя годом ранее.