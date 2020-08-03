Родственники осужденного за махинации в "Нафтогазе" Кацубы скупают газовые компании
Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Александру и Татьяне Гузенко стать владельцами по 50% уставного капитала ООО "Надра-Геоинвест", которое разрабатывает Скоробогатковское нефтегазоконденсатное месторождение в Полтавской области.
Соответствующие решения АМКУ принял 17 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.
До этого компанией "Надра-Геоинвест" владела кипрская Mollyco limited, которая была записана на эстонца Виталия Нантоя, и кипрская AFL Asia Financial LTD, которая также была записана на гражданина Эстонии Олега Ягольника.
Новые владельцы "Надра Геоинвест" Александр и Татьяна Гузенко – это отец и дочь. Александр Гузенко ранее журнал Forbes включал в топ-20 самых богатых жителей Днепра, основой его бизнеса является ПАО "Эдем", занимающееся производством обоев и керамической плитки.
Сейчас Александр Гузенко указан бенефициаром ООО "Сенс-Д". В перечень учредителей этой компании он вошел после того, как в 2018 году Госгеонедр выдала фирме без аукциона специальное разрешение на газовое месторождение в Полтавской области.
Кроме того, Татьяна Гузенко также в 2020 году, по данным системы Smida, стала владелицей 24% в ПАО "Пласт", которое ранее принадлежало беглому экс-нардепу Александру Онищенко. Сейчас у компании пять действительных спецразрешений для работ на месторождениях для добычи газа, а система Youcontrol указывает Гузенко ее конечным бенефициаром.
Газовым бизнесом Татьяна Гузенко занялась в 2017 году, когда стала совладелицей ООО "Газ-МДС", занимающегося поставками газа.
Это произошло после ее бракосочетания с Александром Кацубой – экс-заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Эту должность в 26-летнем возрасте он получил в наследство от своего старшего брата Сергея, который стал в 2012 году народным депутатом. Тогда же от Партии регионов нардепом стал и их отец Владимир Кацуба.
После Революции достоинства Генпрокуратура обвинила Александра Кацуба в завладении почти $500 млн средств "Нафтогаза" и в покушении на кражу еще 5 млрд грн средств компании. Однако в 2017 году он заключил соглашение о признании виновности и компенсировал 130 млн грн в бюджет, после чего вышел на свободу. Также он был свидетелем в деле о закупке "вышек Бойко".
Во время уголовного расследования Александра Кацуба формально развелся с Татьяной Гузенко, но позже пара путешествовала вместе, а в начале июля 2020 года Гузенко обнародовала совместное фото с ним и детьми к юбилею свадьбы.
Читайте также: У Шария нашли виллу на берегу моря в Испании стоимостью минимум 1 миллион евро (обновлено)
Гузенко баллотировалась на выборах в 2019 году в Верховную Раду от политпроекта блогера Анатолия Шария – "Партии Шария", где была в списке под №11. В этом же списке была ее теща Наталья Гордиенко (официально разведена с Владимиром Кацубой), которая возглавляет областную партийную организацию.
По данным "Харьковского антикоррупционного центра", офис партии находится в Харькове по адресу Суздальские Ряды, 9. По этому же адресу находится и ряд фирм, учредители которых перечисляют деньги партии. Само же здание с офисом принадлежит британским компаниям "Сomterra limited" и "BT Bautex LTD", бенефициарами которых в реестре указана Дарья Гасан. Ее отец, Александр Цупило был парламентским помощником Владимира Кацубы, на его семью был переоформлен бизнес экс-нардепа.
Напомним, "Надра Геоинвест" была основана в конце 2007 года компанией "Гео-Инвест" (50%) и национальной компанией "Надра Украины" (50%). В то время госкомпанию возглавлял Эдуард Ставицкий, а "Гео-Инвест" контролировал его подчиненный Максим Максименцев. В 2012 году, когда Ставицкий уже стал министром, "Надра Геоинвест" без аукциона получила специальное разрешение на Старобагатьковское месторождение, которое до этого разрабатывалось государственной компанией.
После смены власти в 2014 году Ставицкий покинул Украину, был объявлен в розыск, а фирма "Надра-Геоинвест" несколько раз сменила владельцев. В прошлом году она анонсировала бурение на вышеуказанном месторождении. Также "Надра Геоинвест" имеет специальное разрешение на добычу углеводородов на Воронькивско-Селюхивской площади.
По данным Youcontrol, по итогам 2018 года "Надра Геоинвест" получило 89 млн грн валовой прибыли, что почти на четверть ниже показателя годом ранее.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль