Украинская компания выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию

Производитель трамвайных вагонов ООО "Татра-Юг" (Одесса), выпускающий их на мощностях ПО "Южмаш" (Днепр), победило в тендере на поставку в город Крайова (Румыния).

Как пишет издание Československý Dopravák, компания поставит 17 единиц 25-метровых трамвайных вагонов по 1,7 млн евро за один вагон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно публикации, заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa. Сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля, при этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

Отмечается, что ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Тендер был объявлен Министерством общественных работ Румынии, трамваи для Крайовы закупаются в рамках региональной программы на 2014-2020 годы, и в 2018 году стало известно, что город внес только 2% необходимых средств для покрытие расходов.

Согласно публикации, на сегодня в трамвайном депо Крайова зарегистрировано более 30 трамваев, однако только половина из них работоспособна, и состояние трамвайного парка оценивается как плачевное.

Издание предположило, что в случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

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По информации "Татра-Юг", по состоянию на конец июня 2020 года первый экземпляр новой модели находился на финальной стадии изготовления, а презентация запланирована на осень. Трамвай спроектирован конструкторским бюро компании и изготовлен в соответствии со стандартами ЕС. Он состоит из соединенных между собой секций модульного типа, которые могут быть добавлены по желанию заказчика.

ООО "Татра-Юг", созданное как совместное украинско-чешское предприятие на базе ПО "Южмаш" совместно с предприятием "Татра" (Чехия), работает в Украине 27 лет. В настоящее время производит трамвайные вагоны по полному циклу (уровень локализации – 95%).

Как сообщалось, в 2017 году компания выиграла тендер на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов в Александрию (Египет), которые на сегодня продолжают поставляться.

В 2018 году компания выиграла тендер на поставку 10 трамваев Киеву (на 70% низкопольных), однако по состоянию на июль прошлого года город купил у компании только один трамвай.