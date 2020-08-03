Авиакомпания Windrose изменила условия использования проездных на самолеты
Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) изменила условия использования авиационных проездных, которые действуют на перелеты по Украине.
Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
Пакет Wind 1 включает как и ранее от 10 до 24 перелетов по цене $54 каждый.
Пакет Wind 2 действует при покупке от 25 до 99 перелетов (ранее от 25 до 49 перелетов) с базовой ценой $48.
Пакет Wind 3 должен включать от 100 до 500 перелетов (ранее от 50 до 100 перелетов) с базовой ценой $42.
Если ранее в оформленный по проездному билет можно было внести изменения не менее чем за 4 часа до вылета с оплатой штрафа от $5 до $15, то теперь введен единый сбор за изменение для всех пакетов $10, который позволяет также возвращать перелет обратно в проездной.
По проездному Wind 3 авиакомпания дополнительно разрешила возврат билетов менее чем за 4 часа до вылета или в случае неявки на рейс. Однако пассажиру необходимо будет заплатить штраф в размере $20.
Авиационные проездные действуют в течение года и не являются именными. Это позволяет оформлять билеты на разных пассажиров.
Проездной включает все внутренние рейсы, в том числе те, которые выполняются с пересадкой в Киеве. Однако при оформлении билетов с пересадкой с баланса списывается два полетных сегмента.
Будь ласка, зачекайте...
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