Верховный Суд отменил штраф НБУ для банка Тигипко на 14 миллионов

29 июля Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НБУ и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу №640/13564/19, которым был удовлетворен иск "Универсал Банка" и отменено решение Нацбанка от 18.01.2019 о наложении на истца штрафа в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Ранее НБУ заявлял, что выявил факты проведения в период с 21.01.2016 до 06.06.2017 клиентами "Универсал Банка", в том числе девятью юрлицами, финансовых операций по переводу средств, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн".

Верховный Суд в постановлении от 29.07.2020 констатировал, что НБУ не доказал, что "истец принимал участие в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п".

Ранее НБУ заявлял, что денежные средства поступали на счета группы клиентов "Универсал Банка" от контрагентов, часть из которых являются клиентами другого банка, по которому Нацбанком установлен факт осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 15-е место среди 75 действовавших в стране банков.