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Верховный Суд отменил штраф НБУ для банка Тигипко на 14 миллионов

Верховный Суд отменил штраф НБУ для банка Тигипко на 14 миллионов

29 июля Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НБУ и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу №640/13564/19, которым был удовлетворен иск "Универсал Банка" и отменено решение Нацбанка от 18.01.2019 о наложении на истца штрафа в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Ранее НБУ заявлял, что выявил факты проведения в период с 21.01.2016 до 06.06.2017 клиентами "Универсал Банка", в том числе девятью юрлицами, финансовых операций по переводу средств, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн".

Верховный Суд в постановлении от 29.07.2020 констатировал, что НБУ не доказал, что "истец принимал участие в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п".

Ранее НБУ заявлял, что денежные средства поступали на счета группы клиентов "Универсал Банка" от контрагентов, часть из которых являются клиентами другого банка, по которому Нацбанком установлен факт осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 15-е место среди 75 действовавших в стране банков.

банки (7014) Верховний Суд (375) НБУ (9376) Тігіпко Сергій (242)


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Признаю епта!!
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04.08.2020 08:28 Відповісти
Ну это как с перемирием - стреляют, но неприцельно, нарушают тишину, а не стреляют, не легализуют криминальные доходы, а занимаются бизнесом.
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04.08.2020 16:55 Відповісти
Формулировка-" НБУ не доказал,что истец( Тигипко) не занимался фиктивными операциями"- чудо юридической казуистики. Конечно не занимался. Только функция банка- контролировать фиктивные проводки клиента. И за отсутствие контроля и был наложен штраф.
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04.08.2020 17:02 Відповісти
Всех судей на вынос.
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04.08.2020 18:11 Відповісти

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