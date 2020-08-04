Цены на нефть снижаются после ралли накануне

Котировки нефти снижаются во вторник после ралли накануне, трейдеры фиксируют прибыль, отмечает S&P Global Platts.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,68%), до к$43,85 за баррель. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,63 (1,5%).

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,26 (0,63%), до $40,75 за баррель. Накануне WTI подорожала на $0,74 (1,8%).

В понедельник рынок поддержали превысившие прогнозы статданные. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта. Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оптимизм инвесторов был также связан с новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

Страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

"Инвесторы опасаются, что увеличение добычи обратит вспять недавнее восстановление нефтяных цен, особенно на фоне роста случаев коронавируса по всему миру и продолжающегося спада спроса", - считает глава Sun Global Investments Михир Кападия.