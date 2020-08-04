Мошенники вымогают взятки от имени Гослекслужбы, – ведомство

Мошенники под видом сотрудников Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы) запугивают субъектов хозяйствования проверками и требуют деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"В центральный аппарат Гослекслужбы начали поступать сообщения от субъектов хозяйствования о подозрительных телефонных звонках, якобы осуществляемых работниками Гослекслужбы. В таких разговорах от лицензиатов требуют или перевести деньги на банковскую карточку, или быть готовыми к проверкам", – сказано в сообщении.

В Гослекслужбе подчеркивают, что ее сотрудники не осуществляли звонки с просьбой о переводе денежных средств и не имеют на это полномочий.

"Будьте бдительны в отношении подозрительных звонков, помните: мошенники могут прикрываться любым именем и должностью. Если вы получаете звонки или сообщения с требованием о переводе денежных средств, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы", – призывают в Гослекслужбе.

В ведомстве напомнили, что плановые проверки бизнеса на время карантина запрещены.

Читайте также: СБУ выявила схему незаконного ввоза лекарств из России

В то же время о внеплановых проверках субъект предпринимательства действительно должен быть предупрежден в телефонном разговоре. Однако в таком случае перед началом проверки сотрудники Гослекслужбы обязаны предъявить удостоверение (направление) и служебное удостоверение, и предоставить субъекту хозяйствования копию удостоверения (направления).

В удостоверении (направлении) на проведение мероприятия обязательно указываются, в частности, номер и дата приказа (решения, распоряжения), на выполнение которого осуществляется мероприятие, перечень должностных лиц, участвующих в осуществлении мероприятия, с указанием их должности, фамилии, имени, отчество, основания для осуществления мероприятия.

"Должностное лицо органа государственного надзора (контроля) без удостоверения (направления) на осуществление мероприятия и служебного удостоверения не имеет права осуществлять государственный надзор (контроль) субъекта хозяйствования", – напомнили в ведомстве.