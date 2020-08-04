Продажи новых коммерческих автомобилей выросли в июле на 11%

В июле свою первую регистрацию прошли 1165 новых коммерческих автомобилей. В результате относительно прошлого года потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Наилучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat. В июле свои первые номера получили 275 коммерческих авто этого бренда. В годовом исчислении регистрации автомобилей этой марки увеличились в 2,7 раза.

Второе месте в рейтинге у Peugeot – 164 автомобиля. Июльский спрос на новые коммерческие автомобили этой французской марки вырос почти в 2,2 раза.

Третий показатель у Renault – 127 регистраций, что на 39% меньше результата годичной давности.

На четвертой строчке рейтинга Mercedes-Benz с 80 новыми коммерческими автомобилями, которые пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых авто этой марки выросли на 86%.

Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford, реализовавший в июле в Украине 72 машины, на одну больше, чем год назад.