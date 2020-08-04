Пинчук завершил продажу своего банка Ярославскому

Бизнесмен Александр Ярославский подписал договор с кипрской компанией Виктора Пинчука по покупке 100% акций банка "Кредит Днепр".

Как сообщает пресс-служба финучреждения, соглашение было подписано 3 августа, передает БизнесЦензор.

"Между компанией "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая выступает единственным акционером банка "Кредит Днепр" и Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале банка", – сказано в сообщении.

В банке напомнили, что 30 июля Национальный банк Украины (НБУ) согласовал Ярославскому приобретение 100% акций в уставном капитале АО "Банк Кредит Днепр".

"Вследствие заключения указанной сделки Александр Ярославский становится конечным бенефициарным владельцем финучреждения", – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что наблюдательный совет банка "Кредит Днепр" принял решение о прекращении полномочий председателя правления банка Елены Малинской с даты заключения соглашения.

Новый акционер назначил на эту должность с 4 августа Сергея Панова, кандидатура которого уже согласована Нацбанком.

В связи со сменой собственника также прекращаются полномочия действующего состава наблюдательного совета финучреждения. Новые члены набсовета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур НБУ.

Как сообщалось, Нацбанк Украины 30 июля согласовал прямое приобретение Александром Ярославким 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр".

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером до последнего времени являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 19 место среди 75 действующих.