ДТЭК Ахметова планирует начать продавать населению газ

Входящий в состав энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова розничный поставщик электроэнергии Yasno займется продажами природного газа.

Как сообщает пресс-служба компании, она уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов с юридическими клиентами, а также готовится поставлять природный газ населению, передает БизнесЦензор.

ДТЭК в конце 2019 года вывел на рынок розничный бренд Yasno, под которым будет поставляться электроэнергия для 3,5 млн украинцев и юридических лиц в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Как сообщалось, с 1 августа закончилось действие возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязанностей по поставке газа для нужд населения, после чего потребители получили возможность выбирать поставщика природного газа.

Перед этим Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, ценовое предложение которого составило 2 711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.