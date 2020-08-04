Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 4 августа повысили стоимость автогаза в регионах на 10-75 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5-7 копеек – до 11,17-11,22 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Тернопольской области, где группа увеличила цены на 75 коп. – с 10,80 до 11,55 грн/л. В Черновицкой, Волынской и Ривненской областях топливо подорожало на 10 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Сумской, Харьковской и Черкасской областях автогаз подорожал на 10 коп. – до 11,99 грн/л. При этом в Днепропетровской области ресурс на БРСМ подешевел на те же 10 копеек – до 11,79 грн/л.

В то же время сеть станций "Авантаж" повысила цены на автогаз на 10 коп. – до 11,35 грн/л.

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Также на 10 коп./л выросли цены на станциях Mango в Винницкой и Львовской областях – до 11,19 грн/л.

Сеть SUN OIL повысила стоимость автогаза на 20 копеек в Днепропетровской области – до 11,20 грн/л.

Средняя цена автогаза 4 августа выросла на 2 копейки – до 11,82 грн/л.