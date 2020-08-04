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Минфин смог разместить двухлетние облигации в гривне на 5 миллиардов

Минфин смог разместить двухлетние облигации в гривне на 5 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 4 августа, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,25 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска номинированных в гривне ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1 и 2 года.

В итоге от продажи 6-месячных бумаг со ставкой 7,74% годовых в государственный бюджет было привлечено 1,92 млрд грн, при этом Минфин удовлетворил единственную заявку.

Кроме того, были удовлетворены две из трех поданных заявок на покупку однолетних ОВГЗ поде 9,2% годовых на общую сумму 3,02 млрд грн.

На покупку двухлетних ценных бумаг поступило 6 заявок, 5 из них Минфин удовлетворил, разместив эти облигации на 5,3 млрд грн под 10,25%.

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Как сообщалось, Минфин на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек 7,07 млрд грн и $130,5 млн.

Неделей ранее Минфин смог привлечь в бюджет 6,7 млрд грн и $171 млн после двух аукционов, продемонстрировавших отсутствие спроса на гривневые бумаги.

По словам министра финансов Сергея Марченко, покупка гривневых облигаций перед аукционом отдельно обсуждалась с госбанками.

Автор: 

держборг (1098) Мінфін (2951) ОВДП (815) облігації (1478)


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Допоки в українців будуть брати гроші на депозити під 8-9% річних, а соросні продавати облігації під 9.5-10% річних - не бачити українській економіці зростання.
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04.08.2020 18:31 Відповісти
Хто тобі заважає купити облігації? Облігації може купити будь-яка людина . При чому тут соросня? В головах у вас соросня замість мізків.
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04.08.2020 19:27 Відповісти
Може, теоретично. Менше 100 тис. грн. - в бік ОВДП навіть дивитися не варто. Купа різних комісій і нюансів зі сторони банків, які їх продають https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/4/644883/
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04.08.2020 23:22 Відповісти
1 лям, начиная с этой суммы работают с физ. лицами банки по покупке облигаций, например Приват. При этом физ. лицо должно документально подтвердить откуда у него взялись эти деньги.
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05.08.2020 10:03 Відповісти
Красавы,зачем банкам кредитовать бизнес,пусть кредитуют правительство идиотов не способных создать условия в стране для процветания и обогащения.
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05.08.2020 10:46 Відповісти
Крутий развод. Облікова ставка НБУ 6%.
Тобто банки беруть в НБУ гроші у вигляді рефінансування під 6%, а потім купують ОВДП під 7.74% - 10.25%.
Виходить, емісійні гроші надходять до казни, ще й банки на цьому гарно гріють руки.
Країна безмежних можливостей!
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05.08.2020 15:27 Відповісти

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