Трамп пригрозил отключить набирающую популярность китайскую соцсеть TikTok

Правительство США должно получить "значительную часть" от продажной цены американских операций TikTok по итогам переговоров при участии Microsoft, но если продажи не будет, приложение будет запрещено в Соединенных Штатах 15 сентября.

Об заявил президент США Дональд Трамп, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Я действительно сказал, что если вы купите его, то какова бы ни была цена, выплачиваемая тому, кто владеет им (TikTok), поскольку я думаю, что это по существу Китай... я сказал, что очень значительная часть этой цены должна будет пойти в казну США, потому что мы делаем эту сделку возможной", – сказал Трамп.

Он добавил, что TikTok "закроется 15 сентября, если Microsoft или кто-то еще не сможет купить его и заключить сделку, приемлемую сделку, чтобы казначейство... Соединенных Штатов получило много денег".

Николас Клейн, юрист DLA Piper, сказал, что обычно "правительство не имеет полномочий получить долю в частной сделке через" Комитет по иностранным инвестициям США, который проводит анализ некоторых иностранных инвестиций в Соединенных Штатах. По словам юриса, пока неясно, как правительство США получит часть продажной цены.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Трамп согласился дать китайской ByteDance 45 дней на переговоры о продаже TikTok корпорации Microsoft.

Некоторые инвесторы ByteDance, материнской компании TikTok, которые хотят получить контроль над популярным приложением, оценивают его примерно в $50 млрд – значительно выше конкурентов, таких как Snap Inc, сообщили на прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией.