"Энергоатом" отозвал иск против Министерства энергетики

Министерство энергетики утвердило новую редакцию устава госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", разработанную после консультаций с компанией.

Как сообщает пресс-служба министерства, в процессе разработки устава "Энергоатом" отозвал свой иск против Минэнерго, передает БизнесЦензор.

"Одним из важнейших нововведений стало внедрение на предприятии института корпоративного управления в соответствии с нормами законодательства. Кроме этого, Минэнерго согласилось с рядом замечаний НАЭК "Энергоатом" по редакции Устава и отклонило предложения предприятия, которые не соответствуют нормам законодательства", – сообщили в министерстве.

Документ, в частности, предусматривает согласование с Минэнерго организационной структуры предприятия, предоставление министерству отчетов о выполнении финплана предприятием, о персональной ответственности руководителя предприятия, а также о согласовании министерством заключения договоров о проведении независимых аудиторских проверок.

"Эти пункты в свое время, среди прочего, стали причиной подачи иска НАЭК "Энергоатом" к министерству. Предприятие настаивало на исключении этих пунктов из устава, однако после ряда совещаний и переговоров с министерством было найдено согласованное решение, поэтому "Энергоатом" отозвал свой иск. Сейчас судебное производство закрыто", – отмечается в сообщении.

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В свою очередь в пресс-службе "Энергоатома" подтвердили, что компания отозвала иск после начала консультаций с Минэнерго.

"Утвержденный устав возвращает предприятию право утверждать организационную структуру, численность и штатное расписание. Также в нем учтена позиция компании по назначению президента, утверждению финплана, процедуру отчуждения имущества и крупных сделок – то есть, по всем тем вопросам, которые и были предметом судебного иска предприятия к министерству", – утверждает "Энергоатом".

В компании также называют победой то, что устав четко определяет субъектов электронного декларирования в компании и содержит четкий перечень должностей, которые должны подавать электронную декларацию о доходах.

Как сообщает пресс-служба министерства, обновленный устав будет зарегистрирован после предварительного согласования с представительством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с требованиями Кредитного соглашения по программе повышения безопасности энергоблоков АЭС

Как сообщалось, в июне ГП "НАЭК "Энергоатом" обратилось с судебным иском к Министерству энергетики о признании недействительными ряда пунктов своего Устава, который был утвержден приказом №482 Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины от 5 декабря 2019 года.

В том числе "Энергоатом" требовал отменить пункты о назначении президента через конкурс и его ответственности за выполнение финплана и антикоррупционной политики компании.