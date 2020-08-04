Украинская "дочка" Deutsche Bank сократила прибыль почти втрое
Чистая прибыль ПАО "Дойче Банк ДБУ" по итогам января-июня 2020 года составила 10,67 млн грн, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (27,96 млн грн).
Согласно отчетности банка, за второй квартал 2020 года его чистая прибыль сократилась в семь раз – до 1,83 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Чистые процентные доходы банка в первом полугодии упали на на 30,5% – до 50,56 млн грн, чистые комиссионные – в 1,8 раза, до 5,3 млн грн.
Активы банка по итогам отчетного периода выросли на 15,9% – до 3,18 млрд грн, кредиты клиентам – в 1,7 раза, до 804 млн грн.
В то же время обязательства банка с начала года увеличились на 17,9% – до 2,8 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 3%, до 2,4 млрд грн.
Собственный капитал банка в январе-июне вырос на 2,9% – до 3,18 млрд грн. Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 301,84 млн грн.
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"Дойче Банк ДБУ" основан в 2009 году, его единственным акционером является Deutsche Bank AG.
Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов банк занимал 30 место (4,17 млрд грн) среди 75 действовавших в стране финучреждений.
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