Российские туристы вернулись в Турцию

Первые туристы из России прибыли в Турцию, первые рейсы из России открыты в Стамбул, в ближайшее время будут запущены полеты из РФ на популярные турецкие курорты.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей российских туроператоров, передает БизнесЦензор.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару.

С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум. Согласно прогнозам турецких СМИ, по итогам года страну могут посетить 3,5-4 млн туристов из России.

Как сообщалось, с 1 июля возобновлены регулярные авиарейсы между Украиной и Турцией. Эта страна остается одной из немногих популярных для отдыха стран, открытых для украинских туристов.

По данным Посольства Турции в Украине, каждый день в Турции приземляются более 20 самолетов с туристами из Украины, а в Анталью только за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев.