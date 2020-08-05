Цены на нефть перешли к снижению из-за ситуации с коронавирусом

Мировые цены на нефть падают в среду, в то время как инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и опасаются за перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,09% — до 44,39 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,19% — до 41,62 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. Заболевание продолжает распространяться по всему миру, что создает угрозы для восстановления экономики, а вместе с тем и спроса на сырье. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения.

Поддерживающим фактором для цен на нефть стали данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, хотя котировкам пока не удается перейти к росту. Согласно статистике API запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 8,6 миллиона баррелей после падения на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство также сообщит о снижении запасов, но только на 3 миллиона баррелей после падения более чем на 10 миллионов баррелей неделей ранее.