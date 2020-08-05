БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
456 0

Цена на золото бьет максимумы на фоне ослабления доллара

Цена на золото бьет максимумы на фоне ослабления доллара

Стоимость золота растет в среду утром, продолжая преодолевать отметку в 2 тысячи долларов за унцию, на фоне ослабления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,94%, или на 18,75 доллара — до 2027,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,24% — до 26,09 доллара за унцию.

Накануне цена на золото впервые в истории превзошла отметку в 2 тысячи долларов за унцию. Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, остается высоким из-за постоянной обеспокоенности, связанной с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

В среду поддержку стоимости золота оказывает ослабление курса доллара. Падение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку цене металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.

"Падение доллара и номинальной доходности (облигаций)… — это то, что в основном привело к росту цен на золото", — отметил аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), чье мнение приводит агентство Рейтер.

долар (422) золото (294)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 