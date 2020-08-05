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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине установлен новый рекорд по заболеванию коронавирусом

В Украине установлен новый рекорд по заболеванию коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 5 августа обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга пандемии СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 75490, из них летальных случаев – 1788, случаев выздоровления – 41527, продолжают болеть 32175 человек.

Наибольшее количество случаев коронавирус обнаружено во Львовской области – 10223, Киеве – 8812, Ривненской области – 6442, Черновецкой области – 6298, Закарпатской области – 5462.

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. В красную зону внесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Львов и Ивано-Франковск попали в оранжевую зону - запрещена работа хостелов и турбаз, развлекательных заведений и ресторанов ночью, а также спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры. 

Во Львове учреждения физической культуры, спорта и отели продолжат работать, несмотря на утвержденную правительством новую модель карантина, которая предусматривает ужесточение ограничений в городе.

Как сообщалось, накануне городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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К концу августа будет ещё больше - открыли в июле детские лагеря на морях, дети без разбора - состав из всех регионов - вот и пойдёт зараза распространятся повсюду.
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05.08.2020 09:56 Відповісти
А где видосик от Зели ?
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05.08.2020 11:15 Відповісти
Начисление расплачивается за своё голосование
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05.08.2020 11:16 Відповісти

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