Беларусь в августе снизит закупку российской нефти

Белорусские НПЗ в августе снизят закупки нефти у российских компаний до 1,21 млн тонн с 1,58 млн тонн в июле.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн, из которых 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом. Остальное – по нефтепроводу", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Как писал БизнесЦензор, в начале 2020 года экспорт российской нефти в Беларусь приостанавливался из-за разногласий по цене. В феврале президент России Владимир Путин предложил сохранить условия 2019 года по поставкам нефти, а также компенсировать Минску доходы, выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра. Поставки нефти возобновились в марте на фоне падения мировых цен на нефть.

Беларусь за 5 лет потеряла около $9,5 млрд из-за дорогих кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко,