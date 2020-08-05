Цены на нефть превысили $45 за баррель впервые с весны

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,68%, до $45,07 за баррель.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в сентябре растет на 0,93%, до $42,09 за баррель.

9 марта максимальное значение цены нефти Brent составило $45,46 за баррель. Далее начался обвал, который перерос в кризис на мировом рынке нефти

Цены на нефть растут благодаря постепенному восстановлению спроса на сырье в мире после снятия карантинных мер во многих странах. Дополнительную поддержку рынку сырья оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Американский институт нефти (API) сообщил о резком снижении запасов в стране. За неделю они упали на 8,6 млн баррелей, до 520 млн баррелей, в то время как аналитики Reuters ожидали снижения всего на 3 млн баррелей.

Данные API по рынку энергоносителей в США по итогам прошлой недели оказались неплохими и задают позитивные ожидания по аналогичным недельным данным от Минэнерго США. Позитивная для рынка нефти статистика отодвинула на второй план риски увеличения предложения сырья в августе. Нефть может продолжить подъем в более высокий ценовой диапазон, считают эксперты банка.

Основным событием для сырьевого рынка сегодня будет статистика от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17:30 по Киеву.

Риски нового падения цен на нефть все еще сохраняются. Вторая волна пандемии коронавируса кажется все более вероятной, уверенности в создании эффективной вакцины по-прежнему нет, а введение новых карантинных ограничений становится реальной угрозой, предупредил эксперт BCS Global Markets Марк Брэдфорд. Пандемия негативно сказывается на спросе на сырье, в то время как ОПЕК+ начинает наращивать добычу.

После рекордных сокращений производства сырья в мае-июле участники сделки ОПЕК+ начали увеличивать добычу. С 1 августа, в соответствии с ранее утвержденным планом, производство должно увеличиться на 2 млн баррелей в день. Общий объем снижения добычи крупнейших экспортеров нефти составит 7,7 млн баррелей в сутки.