Украина готовит новую экономическую стратегию для Донбасса, – вице-премьер

В сентябре Кабинету министров может быть представлена дорожная карта внедрения новой амбициозной экономической стратегии для Донбасса.

Об этом вице-премьер-министр– министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников сообщил в колонке для издания Atlantic Council, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина в настоящее время разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", – сообщил Резников.

Вице-премьер уточнил, что этот процесс должен начать набирать обороты как можно скорее в районах Донбасса, которые в настоящее время находятся под контролем украинского правительства, а затем он может распространиться на оккупированные Россией районы после их освобождения.

Резников указал, иностранных дипломатов, представителей международного бизнеса и украинских инвесторов гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

"Наша цель – создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предугадать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров", – рассказал Резников.

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Вице-премьер надеется представить правительству Украины дорожную карту экономического развития Донбасса в сентябре.

"Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты. Это потребует экспертного участия. В идеале этот вклад должен исходить непосредственно от потенциальных будущих инвесторов", – отметил Резников.

Вице-премьер отметил, что данная стратегия – это "не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".

Резников также указал, что агрессия РФ "разрушила Донбасс довоенной эры" и уже бессмысленно говорить просто о "восстановлении региона", а вместо этого следует сосредоточиться на создании новой экономики.