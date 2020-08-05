Вакантность киевских ТРЦ за полгода увеличилась до 12%, – NAI Ukraine

Доля свободных площадей в торгово-развлекательных центрах Киева в январе-июне 2020 года увеличилась на 7,6 п.п. по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 12%, при этом посткарантинный июнь продемонстрировал рост розничного товарооборота в Украине на 1,4%.

Об этом говорится в отчете NAI Ukraine о ситуации на рынке торговой недвижимости по итогам первого полугодия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в июне розничный товарооборот в стране вернулся к показателю июня 2019 года, что свидетельствует о позитивной тенденции.

"Украина показывает похожую тенденцию по изменению продаж в ритейле со странами Европы, США – падение в апреле и сокращение падения в мае, при этом июньские темпы восстановления – куда выше: "плюс"1,4% к 2019 году официально, тогда как большинство других стран только пытаются выйти на уровень прошлого года", – отметил генеральный директор компании NAI Ukraine Виталий Бойко.

Доля свободных площадей в ТРЦ Киева в январе-июне 2020 года увеличилась на 7,6 п.п. по сравнению с показателем прошлого года и составила 12%. При этом вакантность большей части региональных или суперрегиональных ТРЦ не претерпела серьезных изменений ввиду сохранения потока покупателей.

"Покупатели отдают предпочтение крупным региональным ТРЦ, что объясняется желанием покупать все в одном месте, где легче минимизировать контакты", – объясняет Бойко.

По его мнению, потребительский рынок Украины достаточно большой и во времена кризиса он является спасательной подушкой для отрасли.

"Ко всему, большая часть денег, которую украинцы обычно тратили на шопинг за рубежом, или же копили на отдых – а это, по разным оценкам, до $2,5 млрд, осталась в стране, ведь международный туризм сейчас ограничен, а локальный стоит в разы дешевле. Эти факторы, а также открытие фуд-кортов и зон развлечений в июле, способствовали тому, что посещаемость ТРЦ по итогам шести месяцев составила 85-95%", – считает эксперт.

По данным NAI Ukraine, увеличилось среднее время посещения ТРЦ – с 85 до 135 минут. Увеличение доли покупок на неделю/месяц, корзины/среднего чека позитивно повлияло на общий рост рынка.

При этом в июле аналитики NAI прогнозируют временное снижение объемов продаж. Восстановление рынка проходит активно, но многие ритейлеры занимаются оптимизацией ассортимента, изменением форматов и площадей.

"Период локдауна и неопределенность привели к значительно более низким объемам закупок товара, чем обычно. А поэтому июль начался с полупустых витрин и сокращенного ассортимента. Именно поэтому по результатам месяца ожидается снижение товарооборота в рамках 10%. Но это явление краткосрочное и в дальнейшем мы увидим рост", – отмечается в исследовании компании.

Арендные ставки в первом полугодии снижались неравномерно, сообщила компания. Так, в сегменте ресторанов ставки снизились до 50%, в fashion-ритейле – до 30%. При этом по итогам второго квартала в стрит-ритейле ставки в среднем снизились на 21%, тогда как аренда лучших площадей в ТРЦ снизилась лишь на 15%.

Компания прогнозирует сохранение в ближайшие годы процесса открытия новых объектов. Среди крупнейших перспективных проектов на рынке торговой недвижимости NAI называют Ocean Mall, April City (2 очередь), ТРЦ Hippodrome Mall (1 очередь), Lisova Mall (1 очередь), Respublika (все – 2021 год); Poznyaki Mall, Peremoha Mall, Akadem Mall (все – в 2022 году).

Кроме того, в конце 2020 года ожидается открытие второй очереди ТРЦ Blockbuster Mall, в первой очереди объекта также к концу года заявлено открытие первого магазина IKEA.

Кроме того, о планах экспансии заявляли официальные представители таких операторов, как DeFacto, Miniso Ukraine, Decathlon, Greyder, Leroy Merlin и другие.

Кроме дальнейшего развития региональных и суперрегиональных ТРЦ, основными трендами на рынке торговой недвижимости эксперты NAI считают размещение коворкингов в ТРЦ, развитие омниканальных продаж, а также виртуальные моллы – создание маркетплейсов на базе ТРЦ.