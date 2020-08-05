Кабмин утвердил порядок формирования отчетности в сфере финмониторинга

Кабинет министров утвердил порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:

количестве расследованных дел и количество лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;

результаты расследования уголовных правонарушений;

количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;

количество других международных запросов;

стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность судебных органов должна включать информацию о:

количестве уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;

количестве рассмотренных судами уголовных дел;

количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;

сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:

количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;

количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;

количестве выявленных нарушений и применены меры воздействия.

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден на заседании правительства.

Проведение национальной оценки рисков направлено на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финансового мониторинга и предотвращения возникновения или уменьшению их негативных последствий. А результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению устойчивости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.