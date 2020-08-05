Долг потребителей Винницкой области за доставку газа достиг 54 миллионов

Потребители газа Винницкой области по состоянию на 1 августа текущего года задолжали за доставку газа почти 54 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Винницагаз", передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в целом за период с января по июль 2020 года 16% счетов за распределение газа в Винницкой области остались неоплаченными, компания не получила возмещение за предоставленные услуги доставки газа на сумму почти 54 млн грн. В том числе бытовые потребители задолжали 30,3 млн грн, теплоснабжающие предприятия – 15,8 млн грн, бюджетные организации – 476 тыс. грн, другие субъекты хозяйствования – 7,5 млн грн.

"Несмотря на то, что новый порядок оплаты доставки газа действует уже более полугода, 46 тыс. потребителей газа области, а это каждый десятый, не оплатили за доставку ни разу и задолжали более 11,5 млн грн. Кроме того, каждый пятый потребитель задерживает оплату на 2-3 месяца, что уже вылилось в 8 млн долга", – отметил коммерческий директор "Винницагаза" Владимир Антошко.

В компании подчеркивают, что из-за неплатежей "Винницагазу" критически не хватает средств на осуществление ремонта и подготовку газораспределительных сетей к отопительному сезону, приобретение газа для покрытия производственно-технологических потерь и тому подобное. Также нехватка средств угрожает обеспечению текущей деятельности предприятия, выплате заработной платы, приобретению горюче-смазочных и расходных материалов.

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"Кризис платежей в значительной степени связан с последствиями эпидемии Covid-19. С ослаблением карантина компания ожидала роста уровня расчетов, однако этого не произошло. Призываем потребителей придерживаться дисциплины в расчетах, чтобы предприятие имело возможность предоставить качественную услугу бесперебойной и безаварийной доставки газа полмиллиона потребителей региона и подготовить сети к зиме", – призывают в компании.

Как сообщалось, "Винницагаз" обслуживает 17,5 тыс. км. газораспределительных сетей, 3 тыс. ГРП и ШГРП, десятки тысяч различного рода устройств, регулирующего и защитного оборудования на сетях. В этом году "Винницагаз" уже провел ремонт 226 ГРП, 800 ШГРП, заменил 500 м изношенных газопроводов.