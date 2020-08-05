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Зеленский подписал закон о расширении функций электронного кабинета налогоплательщика

Зеленский подписал закон о расширении функций электронного кабинета налогоплательщика

Президент Владимир Зеленский подписал закон №786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 14 июля.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физлиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала. В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС. Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов, наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

В частности, предусмотрено, что копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

Также установлено, что контролирующий орган ведет переписку с налогоплательщиками в электронной форме, если они подали заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

При этом отменено требование о представлении заявления налогоплательщиком на присоединение к договору о признании электронных документов и ввести автоматическую регистрацию в электронном кабинете полученных документов от налогоплательщика.

Кроме того, в электронном кабинете будут отображаться данные о сумме и дате согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом. Также упрощен механизм доказывания налогоплательщиком отсутствии его вины из-за технического сбоя в работе электронного кабинета. В частности, отменяется необходимость подтверждения техническим администратором и/или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок.

Автор: 

єдиний податок (31) закон (1493) Зеленський Володимир (2528) податки (2472) Податковий кодекс (235)


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05.08.2020 18:36 Відповісти
********, ты ли это.
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05.08.2020 21:51 Відповісти
Умненький еврейский мальчик!! Даже на краю Бабьего Яра надеется на лучшее!
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05.08.2020 22:06 Відповісти
а что сказа по этому поводу Коробейников когда всучил гарнитур генеральши Поповой::: Дурак... и потер руки)). Это я о зеленопузом.
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05.08.2020 23:06 Відповісти
Да, там еще упрощать не переупрощать...
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06.08.2020 01:30 Відповісти
наконец то
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06.08.2020 10:41 Відповісти
зеленский готовится к выборам, его говёная партия на пике популярности, как и он сам ...
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06.08.2020 10:42 Відповісти
На пИке или на пикЕ?
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06.08.2020 11:34 Відповісти

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