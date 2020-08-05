Зеленский подписал закон о расширении функций электронного кабинета налогоплательщика

Президент Владимир Зеленский подписал закон №786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 14 июля.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физлиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала. В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС. Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов, наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

В частности, предусмотрено, что копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

Также установлено, что контролирующий орган ведет переписку с налогоплательщиками в электронной форме, если они подали заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

При этом отменено требование о представлении заявления налогоплательщиком на присоединение к договору о признании электронных документов и ввести автоматическую регистрацию в электронном кабинете полученных документов от налогоплательщика.

Кроме того, в электронном кабинете будут отображаться данные о сумме и дате согласования денежного обязательства, определенного контролирующим органом. Также упрощен механизм доказывания налогоплательщиком отсутствии его вины из-за технического сбоя в работе электронного кабинета. В частности, отменяется необходимость подтверждения техническим администратором и/или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок.