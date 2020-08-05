Cчета "Николаевоблтеплоэнерго" арестованы из-за долга перед "Нафтогазом"

Государственный исполнитель 29 июля наложил арест на денежные средства на счетах ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" из-за долга за поставленный газ в сумме 201 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", арест наложен на основании приказа Хозяйственного суда Николаевской области от 8 октября 2019 года о взыскании части долга в сумме 65,2 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Решение суда о взыскании 65,2 млн грн долга с "Николаевоблтеплоэнерго" принято год назад. Суд четыре раза продлевал для предприятия срок уплаты долга. Последняя отсрочка исполнения решения суда истекла 30 июня 2020 года и только 10 июля 2020 года приказ Хозяйственного суда… был направлено на выполнение", – подчеркивается в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что компания накопила основную часть долга за газ в последние два года, хотя до этого вовремя рассчитывалась за топливо. Так, в до 2016 года у предприятия не было долгов, в 2016 году накопился 1 млн грн долга, в 2017 году – 6 млн грн, в 2018 году – 87,3 млн грн, в 2019 году – 83,4 млн грн.

Сейчас долг "Николаевоблтеплоэнерго" за потребленный газ составляет 177,3 млн грн, а вместе со штрафными санкциями – 201 млн грн.

Читайте также: Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа превысила 1 миллиард, – АГРУ

По данным "Нафтогаза", "Николаевоблтеплоэнерго" проиграло в указанном споре суд первой и апелляционной инстанций. В результате суд постановил взыскать с "Николаевоблтеплоэнерго" в пользу "Нафтогаза" 65,2 млн грн.

Теплоэнерго получило четыре отсрочки исполнения этого решения постановлениями Хозяйственного суда Николаевской области. Четвертый раз и в последний раз исполнение решения о взыскании долга суд отсрочил до 30 июня 2020 года.

После этого приказ Хозяйственного суда Николаевской области от 8 октября 2019 года о взыскании с "Николаевоблтеплоэнерго" долга в пользу "Нафтогаза" был отправлен на выполнение в Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции.