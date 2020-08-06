Немецкие экологи оспорили в суде выдачу разрешения для "Северного потока-2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток -2".

Об этом говорится в заявлении организации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

DUH добивается повторного рассмотрения заявки на ввод газопровода в эксплуатацию со стороны Горного управления города Штральзунд. Именно это управление отвечает в ФРГ за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию нового газопровода.

Немецкие экологи считают, что при первоначальном изучении заявки не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа".

Организация отмечает, что при оценке экологической безопасности проекта в 2018 году упор был сделан только на возможности утечек метана исключительно в море из самого трубопровода.

Однако, по мнению экологов, такой подход является неполным, так как не учитывается возможность утечек при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Согласно новым научным данным, эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата, чем CO2, при добыче газа гораздо выше, чем считалось ранее.

По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, несмотря на прогрессирующий климатический кризис, газопровод цементирует на десятилетия импорт в Германию вредного для климата природного газа.

"Мы уверены, что "Северный поток- 2" на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", – заявил представитель организации.

Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они "подтверждают воздействие трубопровода на наш климат".

Как сообщалось, ранее стало известно, что арендатор одного из судов-трубоукладчиков, которое могло быть задействовано в строительстве трубопровода, отказался от участия в реализации проекта.

Российский "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) заявил, что не предоставит баржу "Фортуну" для строительства "Северного потока - 2". В то же время баржа исчезла из описания судов на сайте компании.

Напомним, строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Ранее Сенат и Конгресс поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.