Суд приговорил бывшего директора "Центргаза" к 8 годам тюрьмы

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приговорила бывшего директора Дочернего предприятия "Центргаз" ПАО "Кировоградгаз" к 8 годам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба суда, он признан в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присовение, растрата или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), передает БизнесЦензор.

"Судом установлено, что в июне 2017 года обвиняемый умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, совершил растрату вверенного ему имущества в размере 8,6 млн грн в пользу другого юридического лица, в обогащении которой был заинтересован", – сказано в сообщении.

Коллегия судей пришла к выводу, что с целью сокрытия своих преступных намерений бывший директор ГП "Центргаз" заключил договор на заведомо невыгодных условиях для возглавляемого им предприятия, что сделало невозможным его выполнения и повлекло потерю денежных средств в размере 8,6 млн грн.

Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, а также с конфискацией части имущества.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акция "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" – 32,9%.

Вокруг "Кировоградгаза" длительное время продолжался корпоративный конфликт. "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза", получив контроль над его управлением, только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.

Так, летом 2017 года на внеочередном собрании акционеров "Кировоградгаза" от должности председателя наблюдательного совета ОАО отстранили Игоря Воронина, которому, по данным "Украинской правды", через "Финлекс-Инвест" принадлежит 27% акций общества. Тогда же с должности председателя правления ОАО сняли близкого Воронину Игоря Ященко.