Нацкомиссия продлила действие повышенной максимальной цены на электроэнергию в ночное время

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила действие максимального ограничения цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы на уровне 60% ограничений цены ресурса в дневное время, ранее установленного на семь дней, до конца действия карантина.



Соответствующее решение о внесении изменений в постановление регулятора №766 от 8 апреля было принято на заседании НКРЭКУ 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, участники рынка РСВ и ВСР в своих заявках на торги в торговой зоне "ОЭС Украины" обязаны указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что соответствует в часы минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) 60% цены в часы максимальной нагрузки.

В обосновании к проекту постановления регулятор отмечает, что рассматривал принятие такого решения по результатам мониторинга ценовых заявок на РСВ и ВСР в период действия ограничений на протяжении семи дней (до 6 августа).

Согласно мониторингу, в часы минимальной нагрузки средневзвешенная цена на РСВ в период с 1 по 6 августа сложилась на уровне 938 грн/МВт-ч, или 76% установленного комиссией ограничения (1228,94 грн/МВт-ч) При этом максимальное значение цены на РСВ в часы минимальной нагрузки составляло 987 грн/МВт-ч, минимальное – 900 грн/МВт-ч.

Средневзвешенная цена на ВСР в период с 1 по 4 августа сложилась на уровне 890 грн/МВт-ч, или 72% от установленного комиссией ограничения. При этом максимальное значение цены на ВСР в ночные часы составило 946,6 грн/МВт-ч, минимальное – 853 грн/МВт-ч.

Комиссия отмечает, что общие ценовые уровни на РСВ и ВСР, сложившиеся в период семидневного действия повышенного ночного прайс-кэп до 60% дневного, являются значительно ниже установленных ограничений, что позволяет комиссии рассмотреть вопрос о продлении действия повышенного ночного прайс-кэп.

Как сообщалось, НКРЭКУ 29 июля повысила на семь дней (до 6 августа) ночной прайс-кэп на РСВ и ВСР до уровня 60% дневного с целью стабилизации ситуации с ценообразованием на рынке электроэнергии. В результате ночной прайс-кэп вырос почти на треть – с 959 до 1228,9 грн за МВт-ч.



Регулятор, в частности, ссылался обращения к нему производителей электроэнергии, в том числе ТЭС, называющих установленные ценовые ограничения в часы минимальной нагрузки одним из факторов, которые приводят к невозможности покрытия себестоимости электроэнергии.

Вместе с тем Федерация работодателей Украины призывала НКРЭКУ не допустить повышения ночного прайс-кэпа на электроэнергию на РСВ и ВСР до уровня дневного во избежание повышения стоимости электроэнергии для промышленности.

В соответствии с постановлением НКРЭКУ №517 от 28 февраля предельные максимальные цены на РСВ и внутрисуточном рынке в ОЭС Украины и зоне "Бурштынского острова" установлены в часы минимальной нагрузки в размере 959,12 грн/Мвт-ч, в часы максимальной нагрузки – 2048,23 грн/МВт-ч.