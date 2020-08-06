БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Хомутынник продает аграрный бизнес российскому бизнесмену (обновлено)

Александр Гарез Через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ) покупает 13 агроактивов бывшего народного депутата Виталия Хомутынника в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), соответствующие сделки находятся на рассмотрении комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, АМКУ планирует разрешить физическому лицу-гражданину Франции через Agartha Fund L.P. приобретение доли в ООО "Каскадагро", что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Кроме того, АМКУ может дать разрешение на покупку долей ЧСП Агрофирма "Видродження", ЧП "Сосницкие Аграрные Инвестиции", ЧП "Червонянские Аграрные Инвестиции", СООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Агродмитриевское", ООО "Украина", ЧП "Коропские Аграрные Инвестиции" (все – Черниговская обл.) и ООО "Агро-Полис", ЧП "Червонослободское-2", ЧП "Засулля-5", ЧСП "Агросвит" (все – Сумская обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Хомутынник.

Александр Гарез – российский бизнесмен французского происхождения, с 1995 года ведет бизнес в Москве, руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", член Московской областной и Парижской коллегий адвокатов, основатель сети пекарен "Волконский", инвестор (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика).

Agartha Fund L.P. – фонд прямых инвестиций, открыт для других инвесторов и находится под управлением ADS Investment Solutions.

Как отмечает российский Интерфакс, сеть кафе-пекарен "Волконский" работает в России и Украине с 2005 года. Сеть объединяет более 60 кафе и собственные производства в пяти городах (Москва, Киев, Петербург, Воронеж, Нижний Новгород). Среди других проектов Гареза – ресторан в Петербурге (на территории комплекса "Новая Голландия") и бизнес-клуб в Москве.

Читайте также: Рада отменила "соевые правки Хомутынника"

Как сообщалось, бывший народный депутат Виталий Хомутынник баллотировался в парламент девятого созыва по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов.

После этого Хомутынник заявил, что планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

Напомним, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, а также ряда других добывающих компаний.

Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.

+13
Раша вирішила купити Україну?
показати весь коментар
06.08.2020 16:59 Відповісти
+6
Должно быть запрещено в Украине на законодательном уровне продавать что либо русским. русские воюют деньгами! Они покупают в Украине много всего и убивают это, чтобы убить конкурента и разрушить экономику Украины! Деньги - это оружие еще большее, чем патроны!
показати весь коментар
06.08.2020 23:52 Відповісти
+5
Де "нацжони" з іншими "патрійотами"? Чи це не торгівля на крові?
показати весь коментар
06.08.2020 18:54 Відповісти
Да. Это оказалось дешевле, чем война. Тем более, с такой новой властью: сами все принесут на блюдечке за долю малую.(((
показати весь коментар
06.08.2020 22:30 Відповісти
пошла земелька на продажу, а за ней и все жители сел , смт, и даже бывших райцентров идут гулять в "русское поле". Никаких ни европейских ни соросовских зернопроизводителей на горизонте НЕТ!
показати весь коментар
07.08.2020 06:49 Відповісти
Это было понятно с момента легализации отъёма земли (Земельный закон) .... Зачем отвоёвывать, если можно обменять на стекляные бусы? С колониями только так и поступают...
показати весь коментар
07.08.2020 11:39 Відповісти
почалось.Потім паї у убогих викуплять видурять - все міняй вивіску!
показати весь коментар
06.08.2020 18:41 Відповісти
Уже Хомутынник продает иностранцам награбленое у народа,сваливает, заметая следы, ау власть, президент, где Вы, страну и народ грабят,Вы обещали покончить с бедностью а в ответ, обещал?,уже обещание сдержал -"Слуги" народа не бедные и вообще это украли попередники и никому ни чего должны.
показати весь коментар
06.08.2020 19:01 Відповісти
А потом обанкротят и закроют.
показати весь коментар
06.08.2020 19:31 Відповісти
Да, а потом обанкротят и за-ро-ют. Ордло на всю Украйну - вот оно, здесь!
показати весь коментар
07.08.2020 06:52 Відповісти
От і до землі української дійшла черга.

п.с. Шо знову ВО Свобода агенти кремля, придурки ?!
показати весь коментар
06.08.2020 20:37 Відповісти
А причем тут Свобода? Чем они за последние несколько им лет хорошим прославились? Не слышно и не видно их.
показати весь коментар
06.08.2020 22:32 Відповісти
а вы за них голосовали? они не у власти, вы о зе расскажите лучше, чем они прославились, вот землей, например, или назначением януковских прихвостней и т.д.
показати весь коментар
07.08.2020 15:32 Відповісти
Россия угробит Украинскую аграрку ибо Украина главный конкурент.
показати весь коментар
06.08.2020 23:50 Відповісти
Должно быть запрещено в Украине на законодательном уровне продавать что либо русским. русские воюют деньгами! Они покупают в Украине много всего и убивают это, чтобы убить конкурента и разрушить экономику Украины! Деньги - это оружие еще большее, чем патроны!
показати весь коментар
06.08.2020 23:52 Відповісти
Законодательный уровень с жуликами не работает....Так русские через подставную занзибарскую фирму купят - и шо ?
показати весь коментар
07.08.2020 11:41 Відповісти
Это наслидки системы. С какого переляку продается наша земля пращуров и нащадкив каким то шплеером и на копейку не принесшим пользу стране. Такое население не достойно
Такой страны, прискорбно но факт. Но еще не вечер если в стране найдется 1% вменяемых.
показати весь коментар
07.08.2020 06:22 Відповісти
А чому кацапам не заборонено мати тут бізнес і володіти чим не будь, до повернення окупованих та нескованих територій і відшкодування РФією збитків?
показати весь коментар
07.08.2020 08:50 Відповісти
Вот вам и закон о земле !
показати весь коментар
07.08.2020 09:50 Відповісти
Неужели эта гнида решила дергать с Украины? Вряд ли на историческую родину, туда только нищета едет или преступники в розыске. А "бизнесмены" в Швейцарию, благо денег наворовали достаточно для безбедной жизни.
показати весь коментар
07.08.2020 14:08 Відповісти
да рассеяне поперли в Украину, то готели, то землю это только о том, что пишут
показати весь коментар
07.08.2020 15:29 Відповісти

