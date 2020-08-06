Хомутынник продает аграрный бизнес российскому бизнесмену (обновлено)

Александр Гарез Через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ) покупает 13 агроактивов бывшего народного депутата Виталия Хомутынника в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), соответствующие сделки находятся на рассмотрении комитета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, АМКУ планирует разрешить физическому лицу-гражданину Франции через Agartha Fund L.P. приобретение доли в ООО "Каскадагро", что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Кроме того, АМКУ может дать разрешение на покупку долей ЧСП Агрофирма "Видродження", ЧП "Сосницкие Аграрные Инвестиции", ЧП "Червонянские Аграрные Инвестиции", СООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Агродмитриевское", ООО "Украина", ЧП "Коропские Аграрные Инвестиции" (все – Черниговская обл.) и ООО "Агро-Полис", ЧП "Червонослободское-2", ЧП "Засулля-5", ЧСП "Агросвит" (все – Сумская обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Хомутынник.

Александр Гарез – российский бизнесмен французского происхождения, с 1995 года ведет бизнес в Москве, руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", член Московской областной и Парижской коллегий адвокатов, основатель сети пекарен "Волконский", инвестор (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика).

Agartha Fund L.P. – фонд прямых инвестиций, открыт для других инвесторов и находится под управлением ADS Investment Solutions.

Как отмечает российский Интерфакс, сеть кафе-пекарен "Волконский" работает в России и Украине с 2005 года. Сеть объединяет более 60 кафе и собственные производства в пяти городах (Москва, Киев, Петербург, Воронеж, Нижний Новгород). Среди других проектов Гареза – ресторан в Петербурге (на территории комплекса "Новая Голландия") и бизнес-клуб в Москве.

Как сообщалось, бывший народный депутат Виталий Хомутынник баллотировался в парламент девятого созыва по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов.

После этого Хомутынник заявил, что планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.



Напомним, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, а также ряда других добывающих компаний.

Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.