БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
11 465 13

"Интертелеком" прекратит предоставление услуг в 9 областях

"Интертелеком" прекратит предоставление услуг в 9 областях

Компания "Интертелеком" с 1 сентября прекратит предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение связано с отказом от использования части радиочастотного ресурса, а также невозможностью оплатить в установленные сроки новой лицензии на использование технологии LTE, передает БизнесЦензор.

"Затянувшаяся ситуация с карантинными ограничениями и дальнейшее распространение пандемии COVID-19, а также общая экономическая нестабильность в нашей стране и мире не позволила нашей компании реализовать финансовые договоренности с заинтересованными инвесторами и произвести в установленные сроки оплату стоимости лицензии на использование технологии LTE", – сказано в сообщении.

В таких обстоятельствах "Интертелеком" решил пересмотреть свою стратегию развития.

"Ее основными элементами станет отказ от части радиочастотного спектра, используемого в настоящий момент компанией, оптимизация своей радио и транспортной сети в ряде регионов, а также внедрение и активное развитие дополнительных инновационных IT сервисов", – сказано в сообщении.

В то же время компания подчеркивает, что выполнила все взятые на себя обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного с освобождением части своего радиочастотного ресурса для последующего внедрения стандарта связи E-GSM и запуска проекта LTE-900 другими операторами мобильной связи.

Читайте также: Зеленский призвал ускорить покрытие территории Украины мобильным интернетом

Как сообщалось, ранее "Интертелеком" несколько раз просил НКРСИ предоставить ему отсрочку по оплате лицензий на 4G-связь. "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта).

Получение лицензии должно было позволить "Интертелекому" начать переход с устаревшей и уже неперспективной технологии CDMA на современную радиотехнологию 4G одновременно с развертыванием в диапазоне 900 МГц сетей трех крупных операторов мобильной связи, действие лицензий которых начинается с 1 июля текущего года. 

ООО "Интертелеком" - национальный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с. Активная абонбаза оператора составляет около 600 тыс. пользователей, большинство из которых проживают в сельской местности.

Компания создана в 2001 году, 3G сеть оператора охватывает все областные центры и более 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживает более 85% населения Украины. Также покрытием "Интертелекома" обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.

Автор: 

мобільний зв’язок (827) зв’язок (242) телефон (412)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
"общая экономическая нестабильность в нашей стране" - ясень пень, зебильі привели к владе квартальньх наркоманов и патужньх безмозгльх ригиАналов, которье общими усилиями ухекали економику в державе до уровня 2014 года а зебільі продолжают усердно жрать сватов с г+г и радоватся
показати весь коментар
06.08.2020 16:00 Відповісти
+4
Сраная сепарская контора. Когда им позвонил и сказал что вашим "интертелекомом" пользуються сепары на окупированых териториях, то эти гавноеды сказали "ничавонизнаим". Говорю проверьте мудаки сами, что это лохотронщики с дырки, но им пофиг - поток бабла
показати весь коментар
06.08.2020 15:45 Відповісти
+3
Единственный мобильный оператор предоставляющий белый IP за деньги. Остальные только за NATом, невозможно нормально организовать видеонаблюдение и охрану объекта.
показати весь коментар
06.08.2020 18:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сраная сепарская контора. Когда им позвонил и сказал что вашим "интертелекомом" пользуються сепары на окупированых териториях, то эти гавноеды сказали "ничавонизнаим". Говорю проверьте мудаки сами, что это лохотронщики с дырки, но им пофиг - поток бабла
показати весь коментар
06.08.2020 15:45 Відповісти
і шо, окупант в криму і на лугaндоне транслює біснуватих скабеєвихкисельових на передавачах зеонбуду то чому не подзвониш і туди?
показати весь коментар
06.08.2020 16:08 Відповісти
Так пише що вони забираються з Луганська і Донецька. Що в них після цього сепарського?
показати весь коментар
06.08.2020 23:20 Відповісти
позвони в Ватафон
Это единственный из GSM операторов Украины работающий в Лугандоне
Только обьемы там не сравнить с одесской конторкой Интертелекома
#тамженашилюди ,бл..ь
показати весь коментар
07.08.2020 09:10 Відповісти
"общая экономическая нестабильность в нашей стране" - ясень пень, зебильі привели к владе квартальньх наркоманов и патужньх безмозгльх ригиАналов, которье общими усилиями ухекали економику в державе до уровня 2014 года а зебільі продолжают усердно жрать сватов с г+г и радоватся
показати весь коментар
06.08.2020 16:00 Відповісти
Какой там COVID? Они в феврале не оплатили лицензии. Думали на шару проехать.
показати весь коментар
06.08.2020 16:18 Відповісти
Теперь уже не национальный оператор, а дворовый.
показати весь коментар
06.08.2020 16:42 Відповісти
Единственный мобильный оператор предоставляющий белый IP за деньги. Остальные только за NATом, невозможно нормально организовать видеонаблюдение и охрану объекта.
показати весь коментар
06.08.2020 18:34 Відповісти
Комусь шкода цей Інтертелеком? Мені чомусь ні...
показати весь коментар
06.08.2020 19:34 Відповісти
Нюанс только в том, что по селам кроме Интертелекома других альтернатив нет в плане интернета.
показати весь коментар
06.08.2020 20:15 Відповісти
Больше десяти лет пользуюсь, мне шкода
показати весь коментар
06.08.2020 20:54 Відповісти
Стало менше конкуренції у Київстара. Як думаєте, він тепер буде опускати ціну, чи опускати?
показати весь коментар
06.08.2020 23:22 Відповісти
Очень мутная контора. После пополнения счета через их сайт в течение 2-3 дней шахрайский классический звонок с "блокировкой карты", "секюрити банка" и прочим разводиловом. И так три совпадения. Разобрался и отправил им письмо, где указал на уязвимости и вероятно, утечку данных. Никакого интереса - это иди в полицию если делать нафиг. Для себя я выводы о них сделал давно, а жизнь поставит все на места.
показати весь коментар
07.08.2020 09:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 