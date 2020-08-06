"Интертелеком" прекратит предоставление услуг в 9 областях

Компания "Интертелеком" с 1 сентября прекратит предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение связано с отказом от использования части радиочастотного ресурса, а также невозможностью оплатить в установленные сроки новой лицензии на использование технологии LTE, передает БизнесЦензор.

"Затянувшаяся ситуация с карантинными ограничениями и дальнейшее распространение пандемии COVID-19, а также общая экономическая нестабильность в нашей стране и мире не позволила нашей компании реализовать финансовые договоренности с заинтересованными инвесторами и произвести в установленные сроки оплату стоимости лицензии на использование технологии LTE", – сказано в сообщении.

В таких обстоятельствах "Интертелеком" решил пересмотреть свою стратегию развития.

"Ее основными элементами станет отказ от части радиочастотного спектра, используемого в настоящий момент компанией, оптимизация своей радио и транспортной сети в ряде регионов, а также внедрение и активное развитие дополнительных инновационных IT сервисов", – сказано в сообщении.

В то же время компания подчеркивает, что выполнила все взятые на себя обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного с освобождением части своего радиочастотного ресурса для последующего внедрения стандарта связи E-GSM и запуска проекта LTE-900 другими операторами мобильной связи.

Читайте также: Зеленский призвал ускорить покрытие территории Украины мобильным интернетом

Как сообщалось, ранее "Интертелеком" несколько раз просил НКРСИ предоставить ему отсрочку по оплате лицензий на 4G-связь. "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта).

Получение лицензии должно было позволить "Интертелекому" начать переход с устаревшей и уже неперспективной технологии CDMA на современную радиотехнологию 4G одновременно с развертыванием в диапазоне 900 МГц сетей трех крупных операторов мобильной связи, действие лицензий которых начинается с 1 июля текущего года.

ООО "Интертелеком" - национальный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с. Активная абонбаза оператора составляет около 600 тыс. пользователей, большинство из которых проживают в сельской местности.

Компания создана в 2001 году, 3G сеть оператора охватывает все областные центры и более 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживает более 85% населения Украины. Также покрытием "Интертелекома" обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.