В правительстве России предложили сократил расходы на содержание Крыма

Министерство финансов РФ предложило сократить объемы финансирования госпрограммы социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя в 2021-2022 годах.

Об этом свидетельствуют расчеты предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8,46 млрд рублей, в 2022 году на 9,14 млрд рублей и в 2023 году на 91,4 млрд рублей", – говорится в документе.

Законодательно установленными считаются объемы финансирования расходов, уже прописанные в законе о бюджете на 2020-2022 годы.

Ведомство предлагает таким образом уменьшить 2021 году расходы на Крым и Севастополь в 2021 году с 84,5 млрд руб. до 76,1 млрд руб., а в 2022 году с 91,3 млрд руб. до 82,2 млрд руб.

Читайте также: Россия тратит на содержание оккупированных регионов Украины $5 миллиардов в год, – вице-премьер

Изменение финансирования программы обусловлено прекращением реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года, а также уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на 10%, отметили авторы методики.

Чтобы сбалансировать бюджет Минфин России предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021-2023 годах. В частности, ведомство считает нужным отказаться от индексации зарплат чиновников, перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го года и уменьшить расходы на госпрограммы.

Эти меры вместе с сокращением ассигнований на госпрограмму вооружений (ГПВ) на 5% призваны обеспечить в течение следующих трех лет сбалансированность федерального бюджета РФ, который из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть стал дефицитным.