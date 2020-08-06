"Укрзализныця" начнет продавать 100% мест в региональных поездах в Киев
С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800 нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании компании, передает БизнесЦензор.
Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31 июля 2020 года.
Также сообщается. что "Укрзализныця" продлила курсирование 17 региональных поездов. Благодаря региональным поездам пассажиры имеют возможность путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города.
Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Как соообщалось, с 16 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно.
