Аэропорт "Киев" начал принимать паспорты в приложении "Дия"

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского начал принимать у пассажиров, путешествующих на внутренних рейсах, паспорт в мобильном приложении "Дия".

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Уже с 6 августа аэропорт "Киев" предлагает своим пассажирам очередной удобный сервис. Путешествуя на внутренних рейсах, вместо бумажного паспорта, при регистрации вам достаточно предъявить только цифровой паспорт в приложении "Дия" на своем смартфоне", - сказано в сообщении.

Пассажиры могут предъявлять цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт в смартфоне.

Технические возможности аэропорта позволяют считывания QR-кода на пункте контроля авиабезопасности.

В то же время отмечается, что эта услуга предлагается только на внутренних рейсах в пределах Украины.

"Не стоит оставлять свой внутренний паспорт дома, поскольку бумажный документ может понадобится в местах, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код. Но первые шаги по использованию цифровых технологий в Украине уже осуществляются", - добавили в аэропорту.