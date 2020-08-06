Цены на строительство жилья выросли за полгода на 4%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-июне 2020 года возросли на 1,3% по сравнению с январем-июнем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала года цены увеличились в жилом строительстве, а также в сегменте инженерных сооружений, при этом снизились в строительстве нежилых зданий. Так, в жилом строительстве рост составил 4%, инженерном – 0,3%, тогда как падение в нежилом – 0,2%.

В июне 2020 года к июню 2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 3,1%, в инженерном – на 3,6%. В то же время в нежилом строительстве снижение стоимости составило 1,5%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в июне по сравнению с маем стоимость работ по строительству жилых зданий не изменилась, а нежилых зданий и инженерных сооружений незначительно сократилась – на 0,4% и 0,6% соответственно.

По данным Госстата, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.