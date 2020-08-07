Власти США обвинили Коломойского и Боголюбова в отмывании денег "Приватбанка"
Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывании этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
Об этом пишет издание The Washington Post, передает БизнесЦензор.
Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения Коломойским и Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас.
Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Боголюбова в том, что деньги для этих целей были незаконно выведены из "Приватбанка" до его национализации Украиной.
Минюст США считает, что схема, при помощи которой из банка были выделены несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация "Приватбанка" в 2016 году.
Отмечается, что Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами "Приватбанка" и использовали банка в качестве личного счета для создания бизнес-империи в Соединенных Штатах.
Минюст США отмечает, что Коломойкий и Боголюбов запрашивали у "ПриватБанка", которые всегда получали, потому что были собственниками, а затем перемещали средства через сеть компаний, чтобы "тщательно скрыть их характер, источник, собственность и контроль".
По данным Минюста США, Коломойский и Боголюбов использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением "Приватбанка". Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием "Оптима" отмывали их через различные фонды.
"Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom", – сообщили св Минюсте США.
Министерство юстиции США тердует в суде наложить арест на это имущество стоимостью $70 миллионов в Техасе и Кентукки.
В ведомстве отметили, что расследованием этих преступлений занимаются ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура.
Ранее издание BuzzFeed утверждало, что американские правоохранительные органы расследовали возможное отмывание денег Коломойским и приобретение им недвижимости в Кливленде. Утверждалось, что на средства "Приватбанка" были куплены люксовый отель и многоэтажное офисное здание.
Как писал БизнесЦензор, Кабмин на внеочередном заседании 18 декабря 2016 года поддержал решение национализировать "Приватбанк".
По данным агентства Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "Приватбанка" на конец 2016 года составляли займы, выданные связанным с бывшими акционерами компаниям.
Впоследствии НБУ обнародовал результаты расследования международного агентства Kroll, которые пришли к выводу, что схемы бывших акционеров и менеджеров "Приватбанка" причинили убытки банку по меньшей мере на $5,5 млрд.
Напомним, до национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.
