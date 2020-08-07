БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Золотовалютные резервы превысили $28,8 миллиарда, – Нацбанк

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $28,8024 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

Так, валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли $1,75 млрд, в том числе $1,13 млрд от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), $608,2 млн – от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $1,5 млрд. Из этой суммы $767 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Кроме того, в июле Национальный банк продала на межбанке в прошлом месяце $498,7 млн, тогда как купил всего $130 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – сообщает НБУ.

Как сообщалось, международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд и на 1 июля составляли $28,52 млрд. 

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.

валютний резерв (215) гривня (1663) НБУ (9584) золотовалютний резерв (266)
+4
Цены на продукты взлетели, экономика летит в пропасть, безработица 25% - о чем тебе, дебилу, еще должны сказать порохоботы?
показати весь коментар
07.08.2020 23:01 Відповісти
+3
ну так на світових біржах золото росте у ціні ...але "завтра" так само швидко може впасти ...
тому всі ці "цифри" нічого не уособлюють ...боргові розписки нічого спільного з золотовалютними резервами не мають ...який там зовнішній борг України , бо я щось забув ...от такі і є наші резерви
показати весь коментар
07.08.2020 16:26 Відповісти
+3
чему учится? быдлятко. Этому?
Золотовалютные резервы превысили $28,8 миллиарда, – Нацбанк - Цензор.НЕТ 6276
показати весь коментар
08.08.2020 09:41 Відповісти
Молчат порохоботы - сказать нечего))))
показати весь коментар
07.08.2020 15:50 Відповісти
ну так на світових біржах золото росте у ціні ...але "завтра" так само швидко може впасти ...
тому всі ці "цифри" нічого не уособлюють ...боргові розписки нічого спільного з золотовалютними резервами не мають ...який там зовнішній борг України , бо я щось забув ...от такі і є наші резерви
показати весь коментар
07.08.2020 16:26 Відповісти
А зато, а зато....У вас в Америке негров линчуют!(с)
показати весь коментар
07.08.2020 19:51 Відповісти
..а долги на каком уровне!?...
показати весь коментар
07.08.2020 21:18 Відповісти
Цены на продукты взлетели, экономика летит в пропасть, безработица 25% - о чем тебе, дебилу, еще должны сказать порохоботы?
показати весь коментар
07.08.2020 23:01 Відповісти
Ипать ты тупое. Сказать всегда есть чего. Только вы ж мрази - слепоглухие. Толку вам что-то говорить?
показати весь коментар
08.08.2020 09:39 Відповісти
И это в кризис, который многие экономисты называют сильнейшим со времен Великой Депрессии. Учитесь, шоколадки.
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
чему учится? быдлятко. Этому?
Золотовалютные резервы превысили $28,8 миллиарда, – Нацбанк - Цензор.НЕТ 6276
показати весь коментар
08.08.2020 09:41 Відповісти
пока не будет сравнения с 1913 годом, это ниачом.
показати весь коментар
07.08.2020 20:20 Відповісти
в такой новости было бы уместно указать полностью структуру золотовалютных резервов НБУ :
"Официальные международные резервы Украины на 30 июня 2020 (млн. долл. США) :

1.Активы в иностранной валюте 27083,43 94.98%
a. Ценные (туалетные!) бумаги 21 914,71 76.85%
b. Валюта и депозиты 5168,72 18.13%
2. Резервная позиция в МВФ 0,33 0.00%
3. СПЗ 1,47 0.01%
4 . Монетарное золото 1 429,97 5.01%
Резервные активы (всего) : 28 515,20 100.00%."
показати весь коментар
07.08.2020 21:17 Відповісти
Какого тогда бакс под 28?
показати весь коментар
07.08.2020 21:21 Відповісти
Вартість долара залежить лише від балансу "попит-пропозиція".
показати весь коментар
08.08.2020 10:47 Відповісти

