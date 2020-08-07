Золотовалютные резервы превысили $28,8 миллиарда, – Нацбанк

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $28,8024 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

Так, валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли $1,75 млрд, в том числе $1,13 млрд от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), $608,2 млн – от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $1,5 млрд. Из этой суммы $767 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Кроме того, в июле Национальный банк продала на межбанке в прошлом месяце $498,7 млн, тогда как купил всего $130 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – сообщает НБУ.

Как сообщалось, международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд и на 1 июля составляли $28,52 млрд.

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.