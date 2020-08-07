Зеленский прокомментировал назначение в свой офис бывшего чиновника МВД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский считает несправедливым причислять к представителям "старой власти" всех, кто занимал какую-либо руководящую должность во времена президентства Виктора Януковича (2010-2014).

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналиста в Марьинке относительно назначения заместителем главы Офиса президента экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы в целом говорили о заместителе главы Офиса, про одного человека. Что касается этого человека… Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019), – "тоже уже старая власть, но и там были опытные люди, и в те годы (во времена Януковича, – ред.) были опытные люди".

"Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное – то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Он будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

В сообщении пресс-службы президента в биографии Татарова указали: "долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение".

Однако известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.