Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Региональные сети АЗС за неделю с 31 июля по 7 августа) повысили стоимость бензина и дизтоплива на 0,3-1,2 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, одесская сеть "Катрал" повысила стоимость всех видов топлива на 1,2 грн: бензин марки А-95 подорожал до 22,77 грн/л, А-92 – до 21,79 грн/л, дизтопливо – до 20,77 грн/л.

На станциях запорожской ZOG на 50 копеек подорожали только бензины – до 20,99 грн за литр А-92 и 21,99 за литр А-95.

Сеть "Автотранс" увеличила стоимость бензина марки А-95 на 1 грн – 23,93 грн/л, а бензин марки А-92 и дизтопливо подорожали на 50 копеек – до 22,43 грн/л и 22,48 грн/л соответственно.

В полтавской сети BVS бензины подорожали на 40 копеек – до 21,99 грн за А-92 и 22,99 за литр А-95, дизтопливо выросло в цене на 20 коп – до 22,23 грн/л.

Цены на топливо в таких сетях как Glusco, Chipo, Marshal и "Укргаздобыча" за неделю выросли на 10-30 коп./л.

Как сообщалось, за июль средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн/л. Рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.