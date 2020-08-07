Суд отменил продажу под застройку пожарного проезда на Бессарабке. ФОТО

Суд признал недействительным решение Киевского городского совета о продаже земельного участка ООО "Вилима-95" для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-выставочного зала на ул. Круглоуниверситетская, 2/1.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Летом 2010 года ООО "Вилима-95" купило гараж площадью 34 кв/ м. А в конце 2011 года Киевсовет продал фирме участок площадью 0,02 га под этим гаражом для строительства торгово-выставочного зала.

В августе 2012 года "Вилима-95" перепродала участок ООО "БЦ Бриллиант Холл". Последнее в 2015 году начало строительство, против которого активно протестуют местные жители. В частности, они отмечают, что переданный под застройку участок является единственным пожарным проездом к уже существующим жилым домам. Кроме того, соседний дом, возле которого началось строительство, покрылся трещинами.

Рассматривая дело, Хозсуд Киева установил нарушение Киевсоветом порядка выделения и продажи спорного участка.

Суд указал, что не была проведена обязательная государственная экспертиза проекта отвода участка, относящегося к землям историко-культурного назначения. Принадлежность участка к этой категории земель установлена ​​постановлением Киевского апелляционного хозсуда в июне 2017 года.

Вместе с тем суд не принял как надлежащие доказательства документы, где указывалось, что участок относится к территории жилой средне- и малоэтажной застройки, и экспертиза была необязательной.

Во-вторых, суд пришел к выводу, что Киевсовет мог передать "Вилима-95" без земельного аукциона только участок для обслуживания гаража. А остальные участки – исключительно на конкурсной основе. Однако, торгов проведено не было.

Таким образом Хозсуд Киева удовлетворил исковые требования органа самоорганизации населения "Домовой комитет "Улица Круглоуниверситетская, 2/1 ".

Напомним, в августе 2015 года Государственная архитектурно-строительной инспекция выдала ООО "БЦ Бриллиант Холл" разрешение на строительство торгово-выставочного зала на участке 0,02 га по ул. Круглоуниверситетская, 2/1.

В ноябре 2016 года Департамент по вопросам ГАСИ Киева это разрешение на строительные работы аннулировал. Однако, "БЦ Бриллиант Холл" отменил этот приказ через суды.

В 2017 году представитель застройщика, адвокат Василий Бугайчук предоставил СМИ фото проекта торгово-выставочного зала.

ООО "БЦ Бриллиант Холл" в 2011 году основали Владимир Бороденко и Людмила Бугайчук, которая является также руководителем фирмы. Они же являются владельцами ООО "Вилима-95".

Людмила Бугайчук является женой бывшего руководителя отдела сопровождения информационно-аналитических систем управления спецтелекоммуникаций и систем защиты Государственного управления делами Игоря Бугайчука, который уволился в 2017 году.