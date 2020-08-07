Импорт сыров в Украину вырос в 2,4 раза

Импорт сыров в Украину по итогам семи месяцев 2020 года возрос в 2,4 раза – до 25,3 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,3 раза, до $109,86 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. передает БизнесЦензор.

В то же время Украина в январе-июле 2020 года экспортировала 3,01 тыс. тонн сыров, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 11,3% и составил $11,61 млн.

Экспорт украинского сливочного масла сократился в 1,9 раза – до 6,83 тыс. тонн, в денежном выражении – в 1,7 раза, до $30,51 млн. Импорт этой продукции в отчетный период составил 7,6 тыс. тонн ($28,91 млн) против 591 тонн ($3,74 млн) за январь-июль 2019 года.

По информации ведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) за семь месяцев 2020 снизился в 1,6 раз – до 16,46 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $34,1 млн, что в 1,7 раз ниже показателя за январь-июль прошлого года. Импорт этой группы товаров вырос в 3,5 раз – до 3,86 тыс. тонн, в денежном выражении – в 3,6 раза, до $8,58 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом – до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза – до 18,3 тыс. тонн, импорт вырос – в 3,1 раза, до 3,4 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% – до 35,81 тыс. тонн, импорт – на 8,8%, до 2,56 тыс. тонн.