В Украине новый антирекорд по заболеванию коронавирусом за сутки
В Украине за сутки обнаружили новое рекордное число заболеваний коронавирусом – 1489 случаев.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.
Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 79750, из них летальных – 1879, случаев выздоровления – 43655, продолжают болеть – 34216.
Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 10726, Киеве – 9378, Ривненской области – 6747, Черновицкой области – 6565, Закарпатской области – 5697.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса.
Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.
5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.
