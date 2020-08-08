В Украине новый антирекорд по заболеванию коронавирусом за сутки

В Украине за сутки обнаружили новое рекордное число заболеваний коронавирусом – 1489 случаев.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 79750, из них летальных – 1879, случаев выздоровления – 43655, продолжают болеть – 34216.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 10726, Киеве – 9378, Ривненской области – 6747, Черновицкой области – 6565, Закарпатской области – 5697.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.