Мировые цены на продовольствие растут второй месяц подряд, – ФАО

Мировые цены на продовольствие растут второй месяц подряд, больше всего в июле подорожали растительные масла и молочная продукция.

Об этом сообщается в очередном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Индекс продовольственных цен ФАО в июле составил 94,2 пункта, что на 1,2% больше, чем в июне, и почти на 1% выше показателя июля 2019 года.

Индекс цен на растительные масла по сравнению с июнем вырос на 7,6% и достиг максимального за последние пять месяцев уровня. Рост международных котировок на основные виды растительных масел обусловлен ожидаемым снижением объемов производства, в частности, пальмового масла, а также активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов.

Индекс цен на молочные продукты увеличился на 3,5%, причем повышение затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока.

Индекс цен на зерно практически не изменился по сравнению с июньским уровнем.

"С одной стороны, масштабные закупки, произведенные Китаем в США, спровоцировали резкий рост цен на кукурузу и сорго, с другой - хорошие виды на урожай риса в 2020 году привели к падению цен на рис. Цены на пшеницу изменились незначительно на фоне замедления торговой активности", - говорится в отчете.

Индекс цен на сахар вырос на 1,4%.

Индекс цен на мясо оказался на 1,8% ниже, чем в июне, и на 9,2% ниже показателя июля 2019 года. "Котировки свинины и говядины в июле снизились: импортный спрос в мире остается ниже экспортного предложения, несмотря на обусловленные пандемией перебои, отмечающиеся в ключевых экспортирующих регионах. Цены на мясо птицы повысились, что обусловлено сокращением объемов производства в Бразилии из-за роста цен на корма и ожидаемого падения спроса в перспективе", - поясняют эксперты ФАО.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.