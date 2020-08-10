НБУ получил шанс заблокировать дело об отмене ликвидации "Златобанка"

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда, которым Нацбанку и Фонду было отказано в рассмотрении их апелляционных жалоб на постановление Хозяйственного суда Киева о открытии дела по банкротству "Златобанка".

Суд апелляционной инстанции решил, что производство по апелляционным жалобам НБУ и Фонда были ошибочно приняты к рассмотрению, поскольку указанные госструктуры не получили статуса участников дела о банкротстве (при том, что по данным НБУ, он является обеспеченным кредитором "Златобанк", а Фонд заявлял о имущественном интересе).

Вместо этого суд кассационной инстанции констатировал, что такой вывод суда предыдущей инстанции - преждевременный.

Ранее НБУ в контексте "Златобанк"а отмечал, что "ликвидация банков должно происходить не по общей процедуре банкротства, а исключительно в рамках процедур, предусмотренных Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", по которым приоритетное право на получение средств имеют не акционеры, а кредиторы банка".

Вместе с тем и Нацбанк, и ФГВФЛ рекомендовали кредиторам "Златобанк" подать свои требования в суд в пределах судебного дела о банкротстве финучреждения. Большая Палата Верховного Суда приняла решение, которым, по сути, признала неправомерным отнесение "Златобанк" к категории неплатежеспособных.

Как сообщалось, постановлением Хозяйственного суда Киева от 19 июня 2019 года было открыто производство по делу о банкротстве "Златобанка".

В июле Фонд гарантирования вкладов физлиц подал в Северный апелляционный хозяйственный суд апелляционную жалобу на определение Хозяйственного суда Киева от 19 июня 2019 года, котором было открыто производство по делу о банкротстве "Златобанка".

Перед этим Большая Палата Верховного Суда своим постановлением 5 февраля признала неправомерным отнесение ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных. Также судом признано противоправным и отменено постановление правления НБУ от 12 мая 2015 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Златобанк".

В свою очередь НБУ заявлял, что отмена решения об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных не восстановит его платежеспособность. В то же время судом порождается правовая неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов, которые таким образом лишаются права требовать возврата своих средств в рамках предусмотренной законодательством ликвидационной процедуры банка.

С момента признания в 2015 году "Златобанка" неплатежеспособным Фонд гарантирования уже выплатил около 825 млн грн почти 14 тысячам его вкладчиков. Ликвидационная масса ПАО "Златобанк" составляет 1,6 млрд грн, при этом общая сумма акцептированных кредиторских требований достигает 6,9 млрд грн.

Ранее Фонд гарантирования заявлял, что бывшие владельцы АО "Златобанк" (конечный владелец существенного участия с наибольшей долей Елена Якименко) с помощью решения судов добились исключения из госреестров назначенного Фондом ликвидатора и активно распродают имущество банка.

"Златобанк" основан в 2008 году. Крупнейшим акционером финучреждения на 1 октября 2014 года являлось ООО "Авангард-Экспо" (97,94%), единственным бенефициаром – Елена Якименко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (7,89 млрд грн) банк занимал 27 место среди 166 украинских банков.