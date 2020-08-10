Кличко призвал Раду разработать правила поездки на электросамокатах
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады с призывом разработать изменения в законодательство о дорожном движении и определить правила передвижения электросамокатов в городах.
Об этом сообщает КГГА, передает БизнесЦензор.
"Где именно должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам - скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя", - заявил Кличко.
"Почему деятельность компаний в предоставлении услуг по прокату должна быть согласована с городом? Потому пункты проката (или места, где можно взять или оставить электросамокат) расположены на территории города. И не может любой прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядке можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие - нет? Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном ", - рассказал Кличко.
Он отметил, движение такого вида "транспорта", как электросамокаты, не разрешено.
Кличко также призвал компанию Bolt работать исключительно в правовом поле, осознавать ответственность за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет. "Я понимаю, что город развивается, что должен развиваться бизнес. В том числе и услуги экологического транспорта. Но работа всех предприятий и предпринимателей должна быть цивилизованной и законной. Тем более, когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей", - подчеркнул Кличко.
Как сообщал БизнесЦензор, Кличко призвал компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов, поскольку движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством.
