Экс-министр финансов Данилюк вошел в набсовет Нацдепозитария

Акционеры Национального депозитария Украины обновили наблюдательный совет, избрав в него пять независимых директоров.

Об этом сообщает пресс-служба НДУ, передает БизнесЦензор.

Независимыми членами набсовета также стали экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, независимый член совета директоров Ferrexpo, экс-правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко, партнер Cornerstone Financial Group Виталий Милентьев, гендиректор "Авеллум Партнерс" Николай Стеценко и директор и партнер Nobles Владимир Якубовский.

От представителей государства были переизбраны член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Александр Панченко и заместитель директора департаменту – начальник управления департамента открытых рынков Николай Селехман.

"В новый состав наблюдательного совета "НДУ" вошли пять независимых директоров. Это составляет большинство от общего количественного состава наблюдательного совета, что соответствует лучшим международным стандартам корпоративного управления", - сообщает Нацдепозитарий.