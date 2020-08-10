БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
B2B Jewelry и Binomo: НКЦБФР опубликовала список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в целях защиты прав потребителей финансовых услуг начала публиковать перечень сомнительных инвестиционных проектов, которые осуществляют деятельность без соответствующих разрешительных документов и целью которых может быть завладения средствами граждан путем якобы инвестирования в различные финансовые активы.

Как сообщается на сайте НКЦБФР, в данное время в этот список входит 17 сомнительных проектов, передает БизнесЦнезор.

В Комиссии уточнили, что изучают информацию о различных финансовых проектах в открытых источниках, после чего она проверяется специалистами на соответствие утвержденным признакам фиктивности.

В список вносятся те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно дополняться.

"Сотни миллионов гривен украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существование "серых зон", которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов. Комиссия призывает потенциальных инвесторов внимательнее относиться к анализу рекламных обещаний подобных проектов и реально оценивать все соответствующие риски вложения в них собственных средств", – сказано в сообщении.

"Подчеркиваем, что в случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированы средства вернуть практически невозможно. Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства!", – добавили в НКЦБФР.

інвестиції (1626) шахрайство (334) інвестори (314) НКЦПФР (283)
B2b выплат не будет!
https://www.youtube.com/watch?v=U_fUkkglBXU
показати весь коментар
11.08.2020 07:32 Відповісти
Ну да если бы я слушала людей в момент открытия магазинов, то о том что такое состоятельная жизнь я бы не узнала. Благо есть своя голова на плечах. Б2Б очень странно что ты в этом списке, по любому заказуха.
показати весь коментар
11.08.2020 23:15 Відповісти
а вы когда публикуете статьи, проверяете их на достоверную информацию?? вы приписали b2b в список каких-то непонятных компаний!! б2б это обычные магазины с ювелиркой, только вот уж много внимания негативного они получают!!
показати весь коментар
11.08.2020 16:52 Відповісти
Ммммм да журналисты как всегда постарались, и изложили максимальный бред.
показати весь коментар
11.08.2020 23:10 Відповісти
Ребят, не слушайте всякий бред от тех, кто сам не шарит о чем он пишет. Попробуйте зарегистрирвоатсья на платформе биномо с этим промокодом TRADE100 вы сразу получите +100% к депозиту и сможете начать нормально торговать.
показати весь коментар
21.09.2020 17:01 Відповісти

