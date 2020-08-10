B2B Jewelry и Binomo: НКЦБФР опубликовала список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в целях защиты прав потребителей финансовых услуг начала публиковать перечень сомнительных инвестиционных проектов, которые осуществляют деятельность без соответствующих разрешительных документов и целью которых может быть завладения средствами граждан путем якобы инвестирования в различные финансовые активы.

Как сообщается на сайте НКЦБФР, в данное время в этот список входит 17 сомнительных проектов, передает БизнесЦнезор.

В Комиссии уточнили, что изучают информацию о различных финансовых проектах в открытых источниках, после чего она проверяется специалистами на соответствие утвержденным признакам фиктивности.

В список вносятся те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно дополняться.

"Сотни миллионов гривен украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существование "серых зон", которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов. Комиссия призывает потенциальных инвесторов внимательнее относиться к анализу рекламных обещаний подобных проектов и реально оценивать все соответствующие риски вложения в них собственных средств", – сказано в сообщении.

"Подчеркиваем, что в случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированы средства вернуть практически невозможно. Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства!", – добавили в НКЦБФР.