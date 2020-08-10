НАБУ объявило в розыск Злочевского по делу о рекордной взятке

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о попытке дачи взятки.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.

Согласно данным в разделе "Розыск", Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе, он имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия лица.

Злочевский обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 21-23 июля вызывало на допрос Злочевского в деле по подозрению его в организации дачи взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.