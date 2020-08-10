БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
НАБУ объявило в розыск Злочевского по делу о рекордной взятке

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о попытке дачи взятки.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.

Согласно данным в разделе "Розыск", Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе, он имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия лица.

Злочевский обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 21-23 июля вызывало на допрос Злочевского в деле по подозрению его в организации дачи взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

+2
Какая отвратительная рожа (с)
10.08.2020 19:54 Відповісти
+1
Странно что вам, как и большинству Украинцев так редко и трудно доходят правильные мысли.
10.08.2020 21:37 Відповісти
+1
Тварь, других слов эта сволочь не достойна.
10.08.2020 22:21 Відповісти
Какая отвратительная рожа (с)
10.08.2020 19:54 Відповісти
Да-да-да, это уж точно.
10.08.2020 22:17 Відповісти
не знаю... брат его норм
10.08.2020 23:46 Відповісти
"Коля хороший парень" (с)
10.08.2020 20:32 Відповісти
Нискольно не сомневась в ответе спрошу - а пан Злочевский тоже титульной нации будет? Как президент, глава опозиции и лучший в истории страны банкир? Все сильнее и сильнее у меня желание повернути Украіну українцям.
10.08.2020 20:42 Відповісти
Странно что вам, как и большинству Украинцев так редко и трудно доходят правильные мысли.
10.08.2020 21:37 Відповісти
https://biz.censor.net/video_news/3020014/zlochevskiyi_prodaet_gaz_poroshenko_i_ego_biznespartneram_smi_video
10.08.2020 21:43 Відповісти
Тварь, других слов эта сволочь не достойна.
10.08.2020 22:21 Відповісти
милое личико. такого "хорошего парня" и в розыск.
"Господа, вы звери!"
11.08.2020 05:22 Відповісти
НАБУ объявило в розыск Злочевского по делу о рекордной взятке. Хочет зарегистрировать в книге рекордов Гиннеса.
11.08.2020 13:14 Відповісти
Сериал "Лохотрон".Очередная серия:"Злочевский опять скрылся".Актеры второго плана:Сытник,Холдницкий,которые по примеру постмайданных товарищей позволили Злочевскому скрыться,а сейчас надувают щеки,изображая борьбу с коррупцией.Название следующей серии:"Очередное торжествующее возвращение Злочевского ".Другие актеры второго плана торжественно провозглашают невиновность Злочевского из-за истечения срока давности преступлений или из-за недостаточности улик.
11.08.2020 18:14 Відповісти

