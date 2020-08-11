БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 710 8

Суд признал обязательство "Укрзализныци" выплатить долг "Сбербанку" на $68 миллионов

Суд признал обязательство "Укрзализныци" выплатить долг "Сбербанку" на $68 миллионов

27 июля Хозсуд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал "Укрзализныцю" правопреемником "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве №59296433, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 млн долл.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

27 июля "Укрзализныця" заявляла, что украинская "дочка" российского "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежащие погашению до конца июля.

Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты с вступлением в силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед "Сбербанком" - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, осуществляемых банками для заемщиков, испытывающих сложности с обслуживание долга из-за введения карантинных ограничений.

Сбербанк (296) Укрзалізниця (4926)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фінансування ворога ФОРЕВА!
показати весь коментар
11.08.2020 10:55 Відповісти
Какое финансирование ворога? Украинская дочка Сбербанка под санкциями и не может выводить капитал из Украины. Или по вашему нужно не по закону действовать, а по беспределу? Тем более, надо иметь ввиду, что почти на половину собственники Сбербанка - это западный капитал. Иметь дело придется не только с РФ.
показати весь коментар
11.08.2020 12:34 Відповісти
Де грощі громадян Україну зі СБЕРБАНКУ ???
показати весь коментар
11.08.2020 15:47 Відповісти
Укрзализниця не есть правопреемником "Донецкой железной дороги", ведь данная процедура не может быть завершена из-за оккупации. Ватный суд однозначно подкупили.
показати весь коментар
11.08.2020 11:51 Відповісти
хороший госсуд !!!
показати весь коментар
11.08.2020 11:52 Відповісти
" УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).Источник: https://biz.censor.net/n3212975
показати весь коментар
11.08.2020 12:41 Відповісти
Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед "Сбербанком" - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net/n3212975

МАРАЗМ ПРОГРЕСУЄ У ГЕОМЕРТРИЧНІЙ ПРОГРЕСІЇ Нахрін кацапів !

МАБУТЬ ТУТ Є МАГІЧНЕ СЛОВО - ВІДКАТ
показати весь коментар
11.08.2020 15:46 Відповісти
КАЦАПИ ВІДДАЙТЕ СБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗІ СБЕРБАНКУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ПРАВОПРИЄМНИКОМ ЯКОГО ВИ ЯВЛЯЄТЕСЬ
показати весь коментар
11.08.2020 15:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 