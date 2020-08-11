Суд признал обязательство "Укрзализныци" выплатить долг "Сбербанку" на $68 миллионов

27 июля Хозсуд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал "Укрзализныцю" правопреемником "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве №59296433, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 млн долл.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

27 июля "Укрзализныця" заявляла, что украинская "дочка" российского "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежащие погашению до конца июля.

Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты с вступлением в силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед "Сбербанком" - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, осуществляемых банками для заемщиков, испытывающих сложности с обслуживание долга из-за введения карантинных ограничений.